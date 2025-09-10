寝苦しい夏、寝室に置きたい！ 「無印良品」のアロマブレンド3選【プロが厳選】
「暑くて寝つけない」「エアコンで冷えるのも不快」「寝苦しい」……。暑い季節にありがちな悩みを抱えている人におすすめしたいのが、アロマを活用することです。アロマには、ひんやりとした清涼感がある香りや、穏やかな気分になれるような香りのものがあります。
今回は、無印良品のアイテムを使った「寝室でのアロマの取り入れ方」と、「タイプ別おすすめブレンドオイル3選」をご紹介します。
▼「アロマストーン」990円
好みの香りを数滴垂らすだけなので、初心者にもぴったり。静音・電源不要なので、枕元やベッドサイドなど、狭いスペースでも安心して使えます。特にワンルームに住んでいる人におすすめです。
香りは置き場所や滴数によって変わるので、自分好みの“香りの濃さ”を調整できるのも魅力。寝る前に数滴垂らすだけで、ほんのりとした香りがリラックスしたひとときを優しくサポートしてくれます。
▼「水を使わないアロマディフューザー」4990円
より本格的なアロマ空間を楽しみたい人には、「水を使わないアロマディフューザー」がおすすめ。優しいライトの光とともに香りが広がり、視覚的にも癒されます。2時間OFFのタイマー設定も可能なので、香りの持続し過ぎによる眠りの妨げもなく安心です。
稼働音はありますが、噴霧秒数が短く、止まっている時間が長めなこともあり、音が少ないのもおすすめなポイント。
音に敏感な人は「寝る前に香りを拡散させて、眠るときはスイッチオフ」という使い方ができるのも、香りが優しくもしっかり広がるこのタイプのディフューザーの良さです。
▼【アロマ初心者さんに】「エッセンシャルオイル ペパーミント」1790円
「アロマは初めてだけど、寝苦しさをどうにかしたい」という人には、単品のペパーミント精油がおすすめ。ペパーミントは、ひんやりとした清涼感を思わせる爽やかな香りが特徴で、暑い日にも心地よい気分転換を楽しめます。
アロマストーンに数滴垂らすだけで、爽快な香りが広がり、リラックスしたひとときを演出してくれます。
▼【本格的なアロマ空間を楽しみたい人に】「エッセンシャルオイル すっきりブレンド ウッディ」（原材料：ライム、スイートオレンジ、ラヴィンサラ、ティートリー、ペパーミント）1790円
「暑い夏向けの『いち推し』の香りをみつけたい！」という上級者には「すっきりブレンド ウッディ」はいかがでしょう？ かんきつ系の爽やかさと、ミントの清涼感が絶妙に合わさったこのブレンドは、夏の寝室に最適。
すっきりした軽さの中に、優しい奥行きがあり、寝苦しい夜でもツンとし過ぎない心地よい香りに包まれることができます。空調の涼しさにも合う香りです。
▼【深いリラックスタイムがほしい人に】「エッセンシャルオイル くつろぎブレンド ウッディ」（原材料：温州みかん、パインニードル、ひのき、ゆず、パルマローザ、ひば）1790円
すっきり深くリラックスしたい人におすすめの香りです。和精油が多く使われているのが特徴で、温州みかんの酸味ある柑橘系の香りに、ひのきやひばの苦みある香りが感じられることで、和の落ち着きある空間を思わせてくれます。オンオフを切り替えて、暑さに負けずに過ごしたい人にぴったりです。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:橋本 裕子（アロマテラピー ガイド）)
