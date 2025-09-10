道路陥没や公園冠水など被害「南島原市で平年1か月分超える降水量」土砂災害など危険高まる《長崎》
県内は、9日夜から断続的に雨が降り南部では、一時線状降水帯が発生しました。
これまでの大雨の影響で土砂災害などの危険度が高まっていて注意が必要です。
（小林勇大アナウンサー）
「南島原市西有家町です。道路が大きく陥没している。ガードレールは根元から落ちている」
大きく陥没した、南島原市の道路。
大雨の影響で幅約10メートル、深さ3メートルほど崩れていて、復旧の目途は立っていないということです。
南島原市では、9月の平年1か月分の降水量を超える281ミリの雨が降りました。
前線に向かって流れ込む 暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっている九州北部地方。
県内は9日夜遅くから断続的に雨が降っていて、南部では午前5時半前に線状降水帯が発生。
降り始めからの雨の量は、南島原市口之津で281ミリ。雲仙市雲仙岳で215ミリとなっています。
こちらは南島原市で視聴者が撮影した映像。
公園のベンチが水没しています。
長崎市に仕事に向かう途中、道路も20センチほど冠水していたために別ルートで移動し、通勤時間はいつもより1時間長くかかったということです。
南島原市布津町では10日朝、木造2階建ての倉庫が全焼。
落雷による出火の可能性もあるとみて、警察と消防が火事の詳しい原因を調べています。
交通にも影響が出ていて、JR九州によりますと「西九州新幹線の上下線」と「在来線の一部」では、遅れや運休が発生。
長崎空港では滑走路の舗装がはがれ、緊急補修が行われたため、複数の便に遅れが出ました。
落雷の影響とみられます。
気象台は10日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意するよう呼びかけています。