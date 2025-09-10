【ロンドン＝蒔田一彦、テヘラン＝吉形祐司】イスラエルがカタールでイスラム主義組織ハマスの幹部を狙った攻撃を仕掛けたことを受け、国際社会からは批判とともに、紛争の一層の拡大を懸念する声も相次いでいる。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は９日、国連本部で声明を読み上げ、「カタールの主権と領土保全に対する露骨な侵害だ」とイスラエルを非難した。国連安全保障理事会は、攻撃への対応を協議する緊急会合を１０日午後（日本時間１１日未明）に開く予定だ。

英国のスターマー首相は９日、攻撃は「地域全体の緊張を更に高めるリスクがある」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、「優先すべきは即時停戦、人質の解放、そしてガザへの支援物資の大幅な増強だ」と強調した。ドイツのメルツ首相は同日、カタールのタミム・ビン・ハマド・サニ首長と電話会談し、「カタールの主権と領土の一体性を侵害するもので、容認できない」と攻撃を批判した。

一方、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は９日、「このテロ行為は、犯罪や暗殺、外交努力の破壊を際限なく尽くすシオニスト政権（イスラエル）の現実を示すものだ」と非難する声明を発表した。