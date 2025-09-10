互いにファンから愛される“ヒール女子”と“モデル兼女子レスラー”の2人が、ニューヨークで魅力たっぷりの2ショットを披露。「美しすぎる！」「ドラマに出てほしい」と絶賛が殺到した。

WWEスーパースターのチェルシー・グリーンが自身のXを更新し、眩いばかりの純白ドレス姿を披露。”愛されキャラ”の一面をのぞかせ、大きな注目を集めている。

投稿には「軽い仕事とNYCへのトリップ」と添えられ、ニューヨークでのプロモーション活動の様子が収められていた。リムジン内でポーズを決める華やかな姿に加え、タイムズスクエアではモデル兼レスラーとして人気のマキシン・デュプリとのコミカルな変顔ショットも公開され、普段のリング上とは違う気さくな表情を見せている。

リング上では「SmackDown」で嫌味なキャラクターを演じ、ルール無用の軍団“グリーン・レジーム”を率いるヒールとして活躍中のチェルシー。しかし一方で「リングではヒールなのに、プライベートやファンサ対応は超いい人」という二面性が、ファンからの人気を支える大きな要因となっている。

ファンの反応も熱烈で、「いつものように最高の衣装だね」とスタイルを称賛する声や「彼女のヒールが大好き」「美しすぎる！」といった好意的なコメントが多数寄せられた。さらに今回は“努力家”の一面がじわじわ浸透してきているマキシンとの共演ということもあり、「二人が主演のドラマが観たい！」というユニークなリクエストまで飛び出している。

なおアメリカでは「労働者の日（レイバーデー）」を過ぎた9月以降は“白を着ない”という古いドレスコードがあると言われている。すでに形骸化したルールではあるが、その習わしを逆手にとったような今回の純白コーデには、「レイバーデー後に白なんて正気か？」「昔のルールに反してるね！」といった遊び心ある指摘も。ヒールとしての反骨精神さえ感じさせるドレス姿は、ファンの間で大好評となった。

