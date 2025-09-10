ジャーナリスト青山和弘氏が９日にカンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明を受け、１０月実施の次期総裁選とポスト石破を特集した。

事実上、高市早苗氏と小泉進次郎氏の争いになることが有力視されており、青山氏は、党員票では高市氏、議員票では小泉氏が優勢になるだろうと指摘した。

昨年総裁選では結局自民重鎮の動きが、勝敗に大きく影響したことは否めず。今回、自民重鎮の麻生太郎氏と菅義偉氏の動きについて、青山氏は「菅さんに関しては間違いなく小泉さんだと思います。今回も石破さんの説得に２人で行ってるくらいですから」と語った。

一方で昨年総裁選では直前に高市氏支持の指示を出したとされる麻生氏に関して、青山氏は「麻生さんは、前回、石破−高市の決選投票では麻生派は高市に行けと、高市さんに乗った。結局は勝てなかったんですが」としたうえで、自身の取材結果として「周辺によると、麻生さんは今回は小泉さんでいいんじゃないかということを示唆してるようなんです」と伝え、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声があがった。

昨年、麻生氏に関しては、石破氏とは過去因縁や確執があり、小泉氏の背後には菅元首相がおり、仮に石破−小泉の決選投票になると厳しい立場となると指摘されていた。直前に高市氏に乗ることにしたもようだが、これに岸田文雄氏が乗ってこなかったことで敗れたとの指摘もある。

青山氏は、麻生氏について「これからどういう流れになるか分からないところがありますが、現状では野党との交渉を考えると、小泉さんがいいんじゃないかということを示唆しているようですから、議員票がかなり小泉さんに流れる可能性が高いので、よっぽど高市さんが党員票で小泉さんを引き離さないと難しいかもしれません」と語った。