ボートレース平和島のＧ機岾設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は１０日、優勝戦が行われ、１号艇の茅原悠紀（３８＝岡山）が逃げて勝利。通算６５回目、Ｇ気任錬隠害麑椶裡屬鮹成した。

進入は枠なり３対３。インからコンマ０９の好Ｓを決めて１Ｍを先取り、バック先頭。そのまま独走し３周２Ｍを回ると、力強く右手を突き上げた。イン逃げ成功に「本当にホッとしています」とまずは胸をなで下ろした。今節タッグを組んだ５５号機は２連率５５％を誇る好素性機。「仕上がりは普通に上位だった」と、その潜在能力をいかんなく発揮してＶにつなげた。

当地では２０１４年にＧＰ制覇。「僕のタオルを持ってくれているファンの方もいた。頑張らないと、と思っていた」と、縁のある当地ファンの期待にも応えた。

現在の賞金ランキングは３位。「７、８月あたりは成績を落としていた。秋までには悪い流れを断ち切りたいと思っていて、早い段階で立ち切れた。このままいい勢いで年末まで行きたい」。２回目の黄金ヘルメット戴冠に向けて突っ走る。