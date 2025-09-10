ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦 スカパー！・ＪＬＣ杯」は１０日、優勝戦が行われ、１号艇の常住蓮（２４＝佐賀）が逃げ快勝。今年５回目のＶを飾った。

進入は枠なり３対３。インからコンマ１１の好Ｓを決めて１Ｍ先マイ。道中では３号艇・前原大道に追い上げられたが、最後は振り切って１着でゴール。「追いかけられてる側でずっと気が抜けない感じだったが、３周目に入るくらいから大丈夫と思った。かなりプレッシャーがあったのですごくホッとしているのが一番です」と振り返った。

今節は新ペラ、新エンジンで実施。「からつは基本いつも出てるペラの形があるので、初日の前半の前に一旦叩いたら１走目から良かった。これは行かないといけないと思った」と、地元のアドバンテージも生かし、予選トップ通過からの王道Ｖを決めてみせた。

「優勝回数もだけど、賞金も重ねて（ＧＰ）シリーズ戦でも出場できたらいい。そこを目指して頑張っていきたい」。今年５回目のＶを飾って出場に前進したＳＧクラシック、そして年末のＧＰシリーズに向けて一層の飛躍を誓った。