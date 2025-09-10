【中村里帆】秋の毎日メイクをアプデ！チークが主役の「バブみ顔」の作り方♡
新色コスメで秋メイクをアプデしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆ともに、ほんのりチークがポイントの「バブみメイク」をご紹介します。この秋は、あどけなさと女性らしい落ち着きを手に入れられるメイクテクをぜひマスターしてみて♡
チーク主役メイクをアプデ！ほんのりシックトーンで淑女なバブみ
ほわ色×スフレ質感で赤ちゃん肌を装って♡
肌のトーンも顔立ちもコントロールできるチークを大胆に使うメイクは、この秋もブームが継続。
ほわんと淡いけど、ちょっとくすんだピンクひとつで、少女のような愛らしさと落ち着いた大人の雰囲気のギャップのある女のコになれる。
使用したコスメはこちら♡
【a】ルミナスドーム ブラッシュ EX01 3,300円／セルヴォーク（限定）
▶繊細なレッドパールが潜むベージュチーク。血色感とツヤで幸福感あふれる表情に。
【b】リップ セラム ティント 011 3,520円／ADDICTION BEAUTY
▶透明感のあるヌーディピンクが唇に自然な血色とツヤを与える。
【c】ヴィセ ダブルムード アイズ OR-4 1,540円（編集部調べ）／コーセー
▶やわらかなコーラルのニュアンスがきれい。
【d】ムースブロウマスカラ 19 2,420円／ジルスチュアート ビューティ（限定）
▶ピンクみを感じるライトベージュのカラーがふんわり眉を作る。
メイク手順
How to チーク
aをほお広めに楕円形に入れたら、左右のチークをつなげるように鼻を横断させる。さらに目頭上と鼻先、あご先にものせて、顔じゅうに血色感を散らして愛くるしい表情に。
How to アイ
c中段を上下まぶたに塗り、ほんのりとしたきらめきを加えながら、目もとの肌をなめらかに整える。さらにdで眉色も明るくチューニングし、顔全体を淡いトーンにそろえる。
How to リップ
リップはbを唇にダイレクトに塗ってから、指でポンポンとたたく。こうするとツヤを適度に抑えることができ、バブみを感じさせるスフレのような質感に仕上がる。
完成♡
ほんのりピンクに染まった頬があどけない♡ つい目で追いたくなるバブみ顔の完成！
撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子
中村里帆
Ray編集部 エディター 佐々木麗