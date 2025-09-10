黒木ひかり、ミニ丈私服で美脚スラリ 足組みショットに「すべてが美しい」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の黒木ひかりが10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】黒木ひかり、色白美脚際立つ足組みショット
黒木は「自撮りしてるところ撮られてた」とつづり、私服姿の写真を公開。白いTシャツにミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートで椅子に座り、脚を組んだポーズでスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「景色もひかりちゃんもすべてが美しい」「憧れのスタイル」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「プライベート感に癒される」「一緒にデートしたい」といったコメントが寄せられている。
黒木は2000年6月25日生まれ。ABEMA「太陽とオオカミくんには騙されない」（2018）などに出演。女優やグラビアの活動を行っている。留年を繰り返し、高校を5年半で卒業した黒木は“ハタチの高校5年生”と話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
