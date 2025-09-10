なぜ？「治療をやめる」妹の告白…お金じゃない“本当の理由”に涙【ママリ】

「もういいよ」治療をやめた妹。理由はお金の問題ではなく…

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。病気には、治療を続けることで治るもの、寛解するもの、一生付き合っていくもの、そしてどうしても今の技術では治せないもの、などさまざまなものがあります。頑張れば治るんだ！という病気の場合、ツラい治療にも耐えられる場合がありますが、そうでなければ自分の先の日々を思い、「この先をどう過ごすか」と考える時もあるのではないでしょうか。

主人公の苗は、夫と穏やかな日々を生きていたアラフィフの女性です。ある日、なかなか良くならない腰痛が心配になり、夫の勧めもあって病院を受診します。当初は尿管結石では、ということで治療をしていましたが、どうにも引かない痛みに、再検査をすると卵巣に腫瘍が見つかりました。





詳しい検査を続けると、苗の卵巣には腫瘍があることが判明。その後、投薬治療などを続けますが、容体は一進一退を繰り返します。その後、十二指腸への転移も見つかり、苗は徐々に「治療よりもこの先をどう過ごすか」というように考えがシフトしていきます。そんな苗を医療従事者の兄も近くから見守っていたのですが…？

がん治療は投薬や放射線治療などで患者にも大きな負担がかかる場合がありますよね。ただ、苗さんのように治療を続けても完治は難しい、と分かった場合、ツラい治療を続けることより、残りの日々をいかに穏やかに、大事な人と大切に過ごすか、を考える人もいるでしょう。



どんな毎日を過ごしたいか、実際にどう過ごすか、は病気であろうとなかろうと、1人ひとりが考え選んでいくことです。周囲の人間にとっては「もっと頑張って！」と言いたくなることでも、苗さんのようなケースでは、本人の意思を尊重するのもとても大切な愛情表現になるように思います。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）