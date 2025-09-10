霜降り明星・せいや『せいやのたびカラ』第3弾放送決定 こっちのけんとが旅のパートナーに
霜降り明星・せいやが、番組オリジナルのカラオケカーで歌好きな人々を探しながら旅する音楽×旅番組『せいやのたびカラ』の第3弾が、15日午後6時5分からNHK総合で放送される。今回はシンガー・ソングライターのこっちのけんとが旅のパートナーを務め、合唱活動が盛んな“音楽の町”福島・郡山を訪れる。
【写真】いい横顔！結婚式を挙げたこっちのけんと
番組では、合唱の名門校や元合唱部の仲居が働く温泉旅館などを巡り、現地で出会った人々とともに名曲を歌う。「瑠璃色の地球」「桜」「風のゆくえ」「明日晴れるかな」「桃色吐息」「糸」「もう恋なんてしない」「タッチ」「もしもピアノが弾けたなら」といった楽曲が歌唱される予定だ。
せいやは「郡山は大好きな西田敏行さんのふるさとで、温泉みたいに温かい西田さんのルーツが分かった気がします」とコメント。こっちのけんとは「高校のコーラス部のみんなと触れ合って、楽譜の中でのコンビネーションを感じました。合唱や温泉がある郡山に、また来たいです」と振り返った。
■霜降り明星・せいや コメント
「人を楽しませるのが好きな町やな」って思いました。郡山は、僕の大好きな西田敏行さんのふるさとです。
今回の旅で「温泉みたいに温かい西田敏行さんのルーツ」が分かった気がします。あと、子どもに合唱をさせたいなって思いました。
■こっちのけんと コメント
霜降り明星さん、せいやさんのことが大好きで、この番組を構成する一員になれたというのが、夢のようでした。出演する側じゃなくても、スタッフとしてでもいいから、また参加したいです。
高校のコーラス部のみんなと触れ合って、「楽譜の中でのコンビネーション」を感じました。スポーツの部活とはまた違った良さがありました。合唱や温泉がある郡山に、また来たいです！
■放送予定
9月15日（月・祝）後6:05〜後6:35 ＜NHK総合＞
