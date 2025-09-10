【放置！？子守り押し付け友】「娘よ、ゴメンね…」友人3人は全員ブロック＜第15話＞#4コマ母道場

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第15話　さようなら



【編集部コメント】

ミキさん、そしてツムギちゃん、今日は本当にお疲れ様でした。特に大人の事情に振り回されたツムギちゃんは、今回の一番の被害者です。どうぞいくらでも美味しいアイスを食べちゃってください！　そしてエリナさんたちにブチ切れたことで、吹っ切れたミキさん。連絡先までブロックするとは、なんともいさぎよい！　友人を失うのは辛いことですが、悪びれもせず自分の都合ばかりを押しつけてくる相手と関係を続けるのは難しいこと。ミキさんの選択は大正解だと思います。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと