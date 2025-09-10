群馬県は、アメリカの関税や物価高騰対策などを柱とした総額７３億１７００万円の９月補正予算案を発表しました。

「今回の補正予算案のキャッチコピーは、『喫緊の課題に即応！米国関税＋物価高騰＋猛暑対策予算』。こういうふうにさせていただきたいと思っております。」（山本知事）

山本知事がこのように銘打った９月補正予算案。予算額は７３億１７００万円です。その名の通り、アメリカの関税や物価高騰、猛暑の対策が主な柱です。

関税対策では特別会計を活用し、県の制度融資枠を３００億円拡大して中小企業の資金繰りを支援するほか、新たな販路開拓に取り組む企業への支援も行います。物価高騰対策には３億３５００万円を計上しました。このうち、物価高騰の影響を価格に転嫁できない私立の幼児教育・保育施設に支援金を支給するため、２億９５００万円を盛り込みました。猛暑対策には４億５０００万円を計上し、対策を強化します。このうち、県立学校の体育館に設置予定の空調設備を一部前倒しで整備するため、４億１１００万円を充てます。

このほか、通学路の除草や河川の伐木など公共事業費の増額をはじめ県民幸福度を高める事業も盛り込まれました。一方、財政健全化に向けては、３４億９４００万円を財政調整基金に積み立て、残高を４２４億円とする方針です。

補正予算案は、来週１８日開会の県議会第３回定例会に提出されます。