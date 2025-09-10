東日本では、１１日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、西日本と北日本では注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

前線が西日本日本海側から東日本に停滞しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定となっているため、雷を伴った、非常に激しい雨の降っている所があります。前線は１１日にかけてほとんど停滞するため、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。また、北日本でも１１日にかけて、上空の寒気と気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の予想］

１１日にかけて、西日本と東日本では非常に激しい雨が、北日本では激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 ８０ミリ

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 １００ミリ

北陸地方 １００ミリ

近畿地方 １００ミリ

九州南部 １５０ミリ



［防災事項］

東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、西日本と北日本では注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

