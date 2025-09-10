甲子園球場の近くにある居酒屋「まこっちゃん」。阪神ファンが集うこの名物店は、２年前に大阪・北新地から移転しました。店主の竹田誠さんも、もちろん阪神ファンです。 タイガースが優勝を決めた９月７日の店内は、試合前からお祭り騒ぎ。そんな中、竹田さんは球場へ向かいます。これまでずっと店をやってきたため見ることができなかった“生の胴上げ”を見届けるためでした。快く送り出す常連たち。そして迎えた歓喜の瞬間… 野球居酒屋で過ごした、阪神ファンの長い１日に密着しました。

「朝から町の雰囲気が違う」試合開始３時間前…店内は満席に！

阪神タイガースがリーグ優勝を決めた９月７日（日）、店主の竹田誠さん（６２）は、ひっきりなしに鳴る予約の電話に対応していました。

この日は１時間前倒しで午後３時にオープン。試合開始までまだ３時間もありますが、待ちきれない様子です。店内はあっという間に満席に。

（お客さん）

「（可能性は）１００％です！阪神優勝です！」

「いまドキドキしてるよ。でも、ほぼ勝つよ、今日は！」

（店主・竹田さん）「朝から町の雰囲気が違うんで、今日優勝すると思ってるんですけど、楽しみで仕方ない」

「自分の人生を最後謳歌したい」還暦で夢叶う！聖地・甲子園の近くに店を移転

実はこのお店、北新地で１４年続いた、阪神ファンが集う名物店でした。３８年ぶりの日本一となった２年前、店の移転を決意。その理由は…

（店主・竹田さん）「自分の人生を最後、謳歌したいなと。『聖地・甲子園で店をやろう』と思って」

甲子園に少しでも近づきたい…！６０歳・還暦の節目に夢を叶え、店名にも「聖地・甲子園」と入れました。

店内にはサインボールやユニフォームなど、大切に集めた自慢のグッズがずらり。この店になって、初めてリーグ優勝を迎えます。

阪神OB金本さんにそっくり？１５年来の常連が店を盛り上げる

この日は混雑するため、会計が分かりやすいよう全員飲み放題で３０００円（税込み/フード別）に。ただ、注文が予想以上のハイペースで、竹田さんは大忙しです。

「♪ライトスタンドへ！かっとばせ金本！」

元阪神タイガース・金本さんにそっくり（？）の、前の店から１５年以上通う常連さんが試合前から店を盛り上げます。

「われわれのタイガース人生は『まこっちゃん』とともに」

試合開始３０分前、チケットを持っている“現地応援組”が、どんどん店を出ていきます。「まこっちゃん」での勢いそのままに、球場へと向かいました。店には誰もいなくなってしまいましたが…

（店主・竹田さん）「今からまた満席になるから。いま下で待っているから」

これからのお客さんは、チケットを持っていない“テレビ観戦組”。球場と同じように、みんなで応援できるので、優勝の瞬間を一緒に味わおうと、常連が次々とやってきます。

（お客さん）

「チケットはないです、取れませんでした」

「われわれのタイガース人生は、いつも『まこっちゃん』とともに」

「北新地からここに引っ越しする最終日、北新地のお店で見させてもらいました。（２年前の）日本一をマスター（竹田さん）と一緒に迎えました」

「甲子園で観戦する楽しさ伝えたい」児童養護施設の子どもたちを阪神戦に招待

竹田さんの生き方に大きな影響を与えた、阪神タイガースという存在。自身と同じ名前の阪神ＯＢ・今岡真訪さんの大ファンで、「妻と仲良くなったのも同じ今岡ファンだったから」とのこと。

２００８年からは、「甲子園で試合観戦する楽しさを伝えたい」との思いから、児童養護施設の子どもたちを阪神戦に招待しています。

（店主・竹田さん）「自分の好きなタイガースを通じて『なにか社会貢献したいな』とずっと妻と一緒に思っていたんですよ」

かつて招待した子どもの１人が、「就職決まりました」とお店に挨拶に来てくれたこともあったと言います。

（店主・竹田さん）「『いつもいつも（招待してくれるのが）本当にうれしかったんです』って、子どもたちの代表みたいな感じで僕に伝えてくれて。その時、めちゃくちゃうれしかったですね。ものだけじゃなくて夢を与えるっていうか、やっぱり『プロ野球選手ってすごいな』と思いますね」

「今からライトスタンドに胴上げ見に行くんですよ！」

（店主・竹田さん）「頑張って応援しましょう！カンパーイ！絶対勝つぞ！タイガース！」

午後６時、試合開始です！店内は満席。試合を気にしながらも、料理をする手は止められません。

２回裏、ランナー１・３塁でバッターは郄寺望夢選手。犠牲フライで待望の先制点です！さらなる追加点を期待し、応援にも熱が入ります。そんな中、竹田さんが急に…

（店主・竹田さん）「じゃあ行ってきます！今からライトスタンドに胴上げ見に行くんですよ！生まれて初めて、目の前で胴上げを見に」

２００３年・２００５年・２０２３年のリーグ優勝と、２０２３年の日本一。これまで４回の胴上げを画面越しに見てきた竹田さんですが、お店に立っていたため、球場で直接見ることは叶いませんでした。それが「残念だった」と言います。

今回、生の胴上げを初めて見ることができるのは、甲子園の近くにお店を移転したからこそ。常連さんたちも竹田さんを快く送り出します。

（お客さん）「行ってらっしゃーい！」

そして迎えた６回裏。ランナー３塁でバッターは不動のリードオフマン近本光司選手。犠牲フライで追加点をあげました。

「今までで最高の勝利」明け方まで続いた祝いの宴

「あと１人！あと１人！あと１人！」

２点リードしたまま、迎えた９回表。近本選手がウイニングボールをキャッチ、優勝が決まりました！

（お客さん）「２年前に続き、聖地『まこっちゃん』で（阪神の）リーグ優勝を見届けることができました！」

店主の竹田さんも、現地応援組と合流して、念願だった生の胴上げを見ることができました。竹田さんの戻りを、みんなで出迎えます。

（店主・竹田さん）「なんかもう、ジーンとくるというか…今までで最高の勝利。本当に、ここに来ていただいた皆さん、ありがとうございました！」

優勝祝いの宴は、明け方まで続いたそうです。