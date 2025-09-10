山形県では、前線や気圧の谷の影響により、１０日夜のはじめ頃から１１日昼前にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】山形・全国の今後の天気

［気象概況］

前線が西日本日本海側から東日本を通って、日本の東にのびています。前線は、１０日夜にかけて東北南部に北上し、１１日朝までに前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。また、東北南部では、気圧の谷や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、山形県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１０日から１１日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ３０ミリ

１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

山形県では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１０日夜のはじめ頃から１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１１日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2162735?display=1