ソフトバンクの大関友久投手（27）が「自然体」で、11日の敵地ロッテ戦先発に臨む。チームは7日の楽天戦から2連敗中。リーグ連覇を目指す上でこれ以上の連敗は避けたい状況での登板となるが「いつも通り、目の前の1試合に全力でいこうと思います」とリラックスした表情で意気込みを示した。

北海道に乗り込み戦った9日の日本ハム戦はエースのモイネロを先発に立てながらも自己ワーストの3本塁打を浴びるなど、同じく自己ワーストの7失点で黒星を喫した。大関はここまでチームトップの12勝をマーク。それだけにチームの流れを変える投球に期待がかかるが「そういうもの（流れ）をつくれるような投球が結果的にできれば」と強調した。

ロッテに対しては今季4戦3勝と無敗を誇る。対戦防御率も1・04とリーグ別では最高の数字だ。勝利投手となれば今季の目標に掲げてきた13勝目を手にすることになるが「実際にまず13勝してみて、次に14勝と一つずつやっていきたい」と意気込んだ。

大事な登板に備えて、10日はZOZOマリンで行われた練習に参加し、キャッチボールやランニングなど軽めの調整で汗を流した。「トータルで考えると、すごく順調なシーズンに今のところはなっているのかな」。心身共に充実したシーズンを送る左腕が、連敗中のチームを再び勢いに乗せる。（石田泰隆）