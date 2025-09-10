三菱UFJフィナンシャル・グループ社長・亀澤宏規の「強靭な金融力でAIも活用し、新事業領域の開拓を!」
米トランプ政権・高関税策によって世界経済秩序が揺さぶられ、また、AI（人工知能）の登場で経営領域も変革が迫られている中で、『金融』の果たすべき使命と役割とは何か─。三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）社長の亀澤宏規氏は、「金融として、しっかりした力を持っていないと、選ばれなくなる時代が来ている」という認識を示す。そして「わたしたちは日本で一番大きな金融機関なので、この環境変化の中で日本の成長をつくっていく使命があると思っています」と語る。これまで米国のほか、アジアへの拠点整備を進めてきており、アジアの成長も取り込んでいく戦略。また、AIをも活用した総合金融サービス『エムット』を6月に開始。2026年度後半には、本格的な”デジタルバンク”を設立、事業を開始する計画。「デジタルとリアル（対面）の融合を図っていく」考え。さらに大企業とスタートアップの協業で新事業を掘り起こす『事業共創投資』も推進。グローバル、内需両面で成長を図る亀澤氏の基本哲学とは─。
日本最大の金融機関として新しいサービスを!
「金融としては、しっかりした基盤を持っていないと、選ばれなくなるという時代が来ると思います」
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）社長、亀澤宏規氏は世界中が混沌とした状況の中、一方でデジタル化や生成AI（人工知能）の登場で世の中がガラリと変わる時代にあって、金融の使命と役割についてこう切り出し、次のように述べる。
「MUFGとしては、日本で一番大きい金融機関なので、この変化の中で日本の経済をつくっていき、日本の成長をつくっていくという使命があると思っています。またグローバルな会社なので、グローバルな変化潮流にはしっかりとついていって、われわれとしての役目を果たしたい」（インタビュー欄参照）。
亀澤氏は1961年（昭和36年）11月生まれで63歳。東京大学理学部数学科を卒業、東大大学院理学系研究科を修了したあと、1986年（昭和61年）に三菱銀行（現三菱UFJフィナンシャル・グループ）に入行。
2020年にMUFGの取締役代表執行役社長に就任。5年余が経つ。氏は入行以来、39年余が経過。約40年の金融人生を振り返って、新しい仕事の開拓にチャレンジする人生で、「はい、新しいことばかりやってきました（笑）」と自認。
その亀澤氏は今年に入って、2026年度後半には本格的なインターネット事業の『デジタルバンク』を開業する計画を発表。
ビッグデータとAIの人工知能を駆使して、一人ひとりに合った資産運用を提案していくほか、グループ共通のポイントサービスを導入して、個人客を囲い込む戦略に打って出た。例えば、個人向けの総合金融サービス『エムット』（6月2日開始）がそれである。
傘下に銀行、信託、証券、カード、消費者金融と一気通貫の金融機関を持つMUFG。銀行の口座数約4000万と日本最大規模を誇り、個人預金も約90兆円と個人顧客とのつながりが深い中で、デジタル技術やAIを活用して、新しい個人向けの総合金融サービス『エムット』をスタートさせたということ。
AIなどの最先端技術を活用し、グループ一体で顧客の取り込みを図るというもの。
このために、MUFGは昨年、ロボットアドバイザーによる個人資産運用サービス会社『ウェルスナビ』を買収して完全子会社化、今年はネット証券の『auカブコム証券』を完全子会社化して、『三菱UFJeスマート証券』に社名変更したりしてきている。
