【高校ラグビー】若きセブンズの才能が集結し「アジアラグビーエミレーツＵ１８男子セブンズ」に挑む　全国高校７人制大会ＭＶＰの池田健心選手らがアジアのトップ目指して中国遠征へ

　ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、セブンズラグビーの若き才能の発掘と強化を目的に、９月１０日（水）から実施するＵ１８男子セブンズ・デベロップメント・スコッド（ＳＤＳ）の中国遠征に参加するメンバー１２人を発表しました。

　ＳＤＳは、大会の参加等を通して、将来セブンズ日本代表になりえる選手を招集し育成・強化を図るスコッドです。今回は、中国・モンゴル自治区のフフホト市で行われる「アジアラグビーエミレーツＵ１８男子セブンズ２０２５」に参加します。

　「アジアラグビーエミレーツＵ１８男子セブンズ」は、アジア各地でセブンズを開催しているアジアラグビーが、育成年代のプラットフォームとして実施している大会。男女同時に行われる大会は、アジアのトップシードを決める重要な場ともなっています。

　アジアの盟主として大会に臨むＵ１８男子ＳＤＳ。注目のメンバーには、７月に長野県の菅平高原で行われた全国高校７人制ラグビーフットボール大会で活躍したメンバーが数多く選出されました。

　優勝した国学院栃木（栃木）からは、キャプテンの福田恒秀道選手、大会ＭＶＰに輝いた池田健心選手が選出。準優勝の大分東明（大分）から２年生の山本愛翔選手、その大分東明に決勝トーナメントで敗れたものの激戦区の大阪を勝ち抜いてきた東海大大阪仰星（大阪）から主将の東佑太選手ら２人、流経大柏（千葉）からも高梨太吾選手と山根陸選手の２人がメンバー入りを果たしました。

　この中から、将来のセブンズ日本代表を背負う逸材が現れるのか、９月１３日（土）から２日間にわたって行われる大会に注目です。

【Ｕ１８男子セブンズ・ディベロップメント・スコッド】
中国遠征参加メンバー（１２人）（氏名、所属校、学年、身長ｃｍ、体重ｋｇ）

東佑太　　　東海大大阪仰星　３　１７３　８０
飯泉敢太　　早稲田実業　　　２　１７３　７６
池田健心　　国学院栃木　　　３　１７２　８０
奥田創　　　茗溪学園　　　　２　１７０　６５
小池慶太郎　東海大大阪仰星　２　１７０　６６
高梨太吾　　流経大柏　　　　３　１７５　７８
田中ジェイス海吏　明大中野　３　１８０　７２
福田恒秀道　国学院栃木　　　３　１７０　６７
宮下隼　　　国学院久我山　　３　１７０　６７
村田一眞　　報徳学園　　　　３　１７５　８５
山根陸　　　流経大柏　　　　３　１７９　８６
山本愛翔　　大分東明　　　　２　１７３　７５