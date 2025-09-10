TBS「水曜日のダウンタウン」の演出を手がけるテレビプロデューサー・藤井健太郎氏（45）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「そっくりさん系のモノマネ芸人、ヤバい説」を提唱した。

4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんの通夜が9日、東京都文京区の無量山傳通院で営まれた。続々と大物が出席したが、関係性の読めない「EXILE」ATSUSHIに似た男性が登場し現場は騒然。

囲み取材に応じたその人物は「本人ではないです」といい、ものまね芸人・RYOだと告白。「ものまね芸人なんで、このスタイルで来てる」と説明し「橋さんとお会いしたことはあるんですけど、お付き合いはない。親交はないです」などと語った。

この件が物議をかもしているが、藤井氏は「『そっくりさん系のモノマネ芸人、ヤバい説』は日々立証を続けております」とポスト。また「歌マネや声マネなどと違い、ひとつも努力せずに売れてしまうことがあるため、そっくりさん系のモノマネ芸人にはヤバい人が多めに含まれているのは有名な話」ともつづっていた。