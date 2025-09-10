学歴詐称疑惑をめぐり、市議会から不信任決議を受けた静岡・伊東市の田久保市長。下した決断は、「議会の解散」でした。「大義なき解散だ」と議会は猛反発。市民からも怒りの声があがっています。

◇

10日朝。

記者

「辞職ですか、解散ですか。どちらに決めましたか」

決断を胸に、伊東市役所に登庁した田久保真紀市長(55)。

記者

「市議会議長と副議長が執務室に入ると、議会事務局につながる渡り廊下に姿を現しました。今後の命運を握る書面を携えて向かっています」

そして…

伊東市・田久保真紀市長（55）

「議会を解散するため通知をいたします」

議会解散の通知を議長らに手渡し、言葉を交わすことなく部屋を出て行きました。

■議会解散を選択した理由は…

“学歴詐称疑惑”をめぐり、今月1日、自身の刑事告発と不信任決議案が全会一致で可決された田久保市長。

これを受け、11日までに議会を解散するか、辞職・失職するかの選択を迫られていましたが、選んだのは議会の解散でした。

市長はこれをSNSで、自撮りとみられる写真付きで報告。「伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります」

直後の取材では、議会解散を選択した理由について…

伊東市・田久保真紀市長（55）

「議会の初日に不信任案決議が全会一致で出まして、審議がすべてストップして議会が行われないことになった。大変重要な議会においての審議や採決が、議会初日をもって放棄されてしまった事実は冷静に受け止め判断し、改めて広く市民の皆様に信を問うべきと考えた」

「（Q.そもそも自身の経歴問題に端を発したこと。不信任だから議会を解散は筋違いでは？）今期議会が無事に審議が終わって、その上での不信任案の提出であれば、また私の中で違った進路の選択もあったのではないかと」

辞職・失職も含め考えてはいたものの、議会の対応を受けて解散を選んだと説明しました。

■議長ら猛反発…「納得いくものではない」

通知を受け取った、議長らは…

伊東市議会・議長

「この大義なき解散について、本当に怒りしかありません。多くの市民も納得いくものではないと思います」

伊東市議会・副議長

「市民ファーストよりも、自分ファーストなんだなという印象」

10日付で議会は解散となり、議員バッジを外した議長ら。市長から渡された通知をカメラに向かって見せる場面では…

記者

「こちらに10秒ほど」

議長

「19.2秒」

“卒業証書”とされるものをめぐる「19.2秒ほど見せたと記憶しています」という田久保市長の発言（先月13日）を引用しました。

■議会の解散で今後は？

議会の解散を受け、40日以内に行われるのが市議選です。ただ、選挙後には再び不信任案が出される可能性があり、可決された場合は市長の失職が確定し、市長選が行われることになります。

市議選にはおよそ4500万円、市長選にはおよそ3000万円の費用がかかるとみられています。

田久保市長の選択に、伊東市民は…

伊東市民

「あきれちゃってものも言えない。それだけ」

「金の無駄遣いしてバカバカしい」

職を失ったばかりの市議からも…

伊東市・大川勝弘前市議

「正直怒りですよね。自身の経歴詐称問題を人のせいとか、他の人に責任とってもらうというのは、まったく違うと思いますので。今週来週中には活動が本格的に始まると思いますので」

ポスターの作成など、大慌てで選挙の準備にとりかかっていました。

◇

伊東市・田久保真紀市長（55）

「今回このような選択になったこと、一つの伊東の大きな改革につながることを信じて、みなさんに信を問いたいと思っています。以上でございます。ありがとうございました」

記者

「この町の大きな問題って何？」

「市政が滞ったのは誰の責任？」

市政の混乱は、いつ収まるのでしょうか。