俳優の織田裕二（57）が10日放送のTBS「まさかの一丁目一番地」（水曜後6・30）に出演。陸上選手のフライングについて語った。

“世界陸上失格の元祖は？”と題して、フライングなどの理由で大会を失格になった選手を特集。2人目に紹介されたのは11年テグ大会の男子100メートル決勝で、フライングで失格となった世界最速の男、ウサイン・ボルトだった。

同大会ではこの年からルール変更があり、フライングは一発失格に。司会の「極楽とんぼ」加藤浩次は当時を思い出し「世界のどれだけの人がボルトの100メートルを見たいか…ボルトお前空気読めよ！と思います」と冗談交じりにツッコんだ。

これに対し織田は「ボルトはエンターエイナーでわざとやったと思います」と考察。「僕はその直前の大会まで全部見ているワケです。（ボルトが）どれくらいの調子かわかる」として「（調子）良くなかったです、その年は。やれば金は獲れる。でも、みんなが金じゃ満足してないんです」と語った。

「彼は9秒3台で走れるんじゃないのとか、僕含めて勝手なこと言い出してた」と反省。不調の中、失格覚悟で好成績を出そうとしたボルトの胸中を推し量り「一発勝負に賭けたんだと思います」と語った。