【映像】ナンバーない車がズラリ放置 なぜ…高級外車に“警告書”も　持ち主「検査があるため」　輸出する中古車の仮置き場となっているか　横浜・大黒ふ頭

神奈川・横浜市の道路にあふれるナンバーなしの車。

長年放置されたとみられるものや、新車同然の車もあります。

なぜ、この場所に置かれているのでしょうか。

イット！取材班が向かったのは、横浜市にある“大黒ふ頭”。

道路脇にズラリと並ぶ車の中には、ナンバープレートが付いていない車も多くみられました。

窓ガラスが割れ車内がごみだらけになるなど、長い間放置されているとみられる車や、車内にタイヤらしきものが積まれている車もありました。

道路には、高級外国車も放置されていました。

こうした放置車に貼られていたのが警告書。

そこには、“景観を損なう行為は悪質な犯罪である”と書かれていたのです。

ナンバーなしの車であふれる大黒ふ頭。

車の中には、なぜか真新しい軽自動車が多く並んでいました。

それらの車には、なぜか警告書が貼られていません。

実は、大黒ふ頭にある道路は私有地と同等の扱いになるので、道路交通法に該当しません。

そのため、長期間でなければ道路に車を止めることが認められているのです。

番組は現場で取材を続けていると、ナンバーなしの車の持ち主だという男性に話を聞くことができました。

男性は「全部、検査の車。全部検査をやっている。たぶん明日は車がない。みんなこういうことをやっている。これもこれも…うちの車」と話し、検査をするために車を止めているといいます。

横浜市港湾局によると、大黒ふ頭にあるナンバーのない車は、これから海外へ輸出する中古車の可能性があるといいます。

道路が、船に積む前の“仮置き場”になっていたようです。

横浜市港湾局は、車を撤去しない場合について、所有者への指導を行い可能な限り自宅を訪問し、本人がいない場合は家族に伝えるなど、粘り強くやっていくと話しています。