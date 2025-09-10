【映像】ナンバーない車がズラリ放置 なぜ…高級外車に“警告書”も 持ち主「検査があるため」 輸出する中古車の仮置き場となっているか 横浜・大黒ふ頭
神奈川・横浜市の道路にあふれるナンバーなしの車。
長年放置されたとみられるものや、新車同然の車もあります。
なぜ、この場所に置かれているのでしょうか。
イット！取材班が向かったのは、横浜市にある“大黒ふ頭”。
道路脇にズラリと並ぶ車の中には、ナンバープレートが付いていない車も多くみられました。
窓ガラスが割れ車内がごみだらけになるなど、長い間放置されているとみられる車や、車内にタイヤらしきものが積まれている車もありました。
道路には、高級外国車も放置されていました。
こうした放置車に貼られていたのが警告書。
そこには、“景観を損なう行為は悪質な犯罪である”と書かれていたのです。
ナンバーなしの車であふれる大黒ふ頭。
車の中には、なぜか真新しい軽自動車が多く並んでいました。
それらの車には、なぜか警告書が貼られていません。
実は、大黒ふ頭にある道路は私有地と同等の扱いになるので、道路交通法に該当しません。
そのため、長期間でなければ道路に車を止めることが認められているのです。
番組は現場で取材を続けていると、ナンバーなしの車の持ち主だという男性に話を聞くことができました。
男性は「全部、検査の車。全部検査をやっている。たぶん明日は車がない。みんなこういうことをやっている。これもこれも…うちの車」と話し、検査をするために車を止めているといいます。
横浜市港湾局によると、大黒ふ頭にあるナンバーのない車は、これから海外へ輸出する中古車の可能性があるといいます。
道路が、船に積む前の“仮置き場”になっていたようです。
横浜市港湾局は、車を撤去しない場合について、所有者への指導を行い可能な限り自宅を訪問し、本人がいない場合は家族に伝えるなど、粘り強くやっていくと話しています。