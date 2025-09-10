代表曲「Lifetime Respect」で知られるレゲエ歌手のレジェンド、DOZAN11 aka 三木道三が10日までにX（旧ツイッター）を更新。最近話題となっている退職引き留めサービス「イテクレヤ」について反応を示した。

三木は「離職を防ぐか…“退職引き留め”サービス『イテクレヤ』 企業と社員双方からヒアリングして改善策提示」との見出しがついたネット記事を引用。その上で「はいはい三木道三三木道三」とツッコミを入れた。さらに三木は「ここに来たら、これもミテクレヤ」と自身の投稿にコメントをかぶせ、先月28日に自身が参加した「スタートアップイベント」（大阪・心斎橋）のネット記事を紹介した。

三木の代表曲「Lifetime Respect」には鉄板フレーズ「一生一緒にいてくれや」が登場する。本家の三木が「イテクレヤ」に反応を示したことで、コメント欄は大喜利化。「一生弊社にいてくれや」「Worktime respectないのにそんな事言うたらあかん」「プロポーズ代行 イッショウイッショニイテクレヤ」「まさかのご本人」などと書き込まれていた。

他にも退職代行サービス「モームリ」運営する株式会社アルバトロスの代表取締役を務める谷本慎二氏は「モームリVSイテクレヤ？」と反応していた。