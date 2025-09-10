大友浩嗣・大和ハウス工業社長が語る、国内市場で成長するための方策とは？
「現場第一主義」の強みを生かして
─ 大友さんは今後5年、10年先を見据えて、大和ハウス工業をどんな会社にしていきたいと考えていますか。
大友 大和ハウス工業は創業70周年です。私もその中で40年間仕事をしてきましたが、変化することを恐れない会社だと実感しています。そしてベースに建築があり、プラスして不動産という武器を持って、各事業本部が成長しています。
ただ、直近5年間の国内での成長は少し厳しい状況です。人口減少など明るいニュースは多くありませんが、我々の事業領域はフローとストックの両方があり、各事業領域の成長の芽はまだまだあります。国内では例えば住宅事業を始め、業界トップではない領域はありますから、逆に言えばまだまだ成長できるということです。
もう1つはバリューチェーンをさらに強くすることで、事業間のシナジーがさらに発揮できるようになります。フローとストック、それぞれの事業をしっかり見ながら、成長を考えていくことが大切だと思います。
─ 例えば具体的に取り組んでいることは？
大友 当社には7つの事業本部がありますが、それを戸建て住宅や賃貸住宅などの部門を統合した「ハウジング・ソリューション本部」と、商業施設や物流施設などを統括する「ビジネス・ソリューション本部」の2つに分けた上で、執行と管理・監督を分け、ガバナンスを強化しています。
─ 今、会長と社長の役割分担は、会長の芳井（敬一）さんが海外をメインで見て、大友さんが国内をメインで見ることですね。この理由は？
大友 芳井は海外に加えて日本経済団体連合会（経団連）、大阪商工会議所の仕事などの財界活動、住宅生産団体連合会や高齢者住宅協会といった業界団体の他、国土交通省関連の活動も担っています。これを今まで大和ハウス工業の社長としてグループ会社も含めて見ていたわけですから大変だったと思います。
今回、芳井が会長として海外本部長を兼務するのは自らの意思です。元々、海外を手掛けていたこともあり、しっかり取り組みたいという考えが芳井にあったのです。そして、本部長として人を育て、誰かに引き継ぎたいという思いで取り組んでいます。
─ 一方で国内市場ですが、少子高齢化、人口減の中、どのように需要を開拓しますか。
大友 各領域でそれぞれ課題もマーケットも違うので、一言では言えませんが、日本には地震などの災害が多くありますから、建物の質は命に関わります。
その意味で、戸建て住宅、マンション、流通店舗、建築、いずれの領域でも良質、安全なものはまだまだ足りていないと思っています。日本を強くするためにも、絶対に必要な部分ですし、それをしっかり進めていくことが我々の役割、責任です。ですからまだまだ需要は掘り起こせると考えています。
─ 地方の活性化も日本の大きな課題です。どう貢献できますか。
大友 大和ハウス工業の強みは現場力、現場第一主義です。その強みを生かす意味で地方再生は重要な課題です。大和ハウス工業は北海道から沖縄まで営業所・支店を持っており、都市部だけで事業展開をしているわけではありません。
それぞれの地域の課題をしっかりと解決することが仕事です。各地にはそれぞれ違う課題がありますから、そこに合った提案をしていく。東京・大阪・名古屋といった大都市圏だけでなく、地方の現場で働く社員がたくさんいるという我々の強みを地方の活性化で生かしていきます。
─ 地方自治体などからも相談はありますか。
