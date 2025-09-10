NiziU・NINA「この人、絶対違う国に住んでるんですよ！」「私だけ!?」メンバーとの感覚の違いの困惑!?
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。
9月8日（月）の放送では、RIKU・NINA・MAYUKAの3人が登場。9月に入ってからの気温などについて語り合いました。
RIKU：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」せーのっ……。
全員：We Need U！ 私たちNiziUです！
RIKU：今夜はRIKUと！
NINA：NINAと！
MAYUKA：MAYUKAの3人で、授業をお届けします！
RIKU：ちょうど先週から9月になったんですけど……秋感じます？
MAYUKA：でもまだ暑いから……。
RIKU：日中とかやっぱ暑いよな。
MAYUKA：でも、この前の夜がめっちゃ寒くて。クーラーつけて寝るときに寒すぎて、切って寝た。
NINA：この人、絶対違う国に住んでいるんですよ！
RIKU：さすがに夜は暑いけど、外の夜はめっちゃ涼しい。この間、マネージャーさんと歩いてて、「ちょっと秋来ましたね」って喋ってた。
NINA：私だけ？ 汗かいてるの。
RIKU：日中は暑い！
NINA：いや、夜も汗かいてる！ もう汗かきながら、「はぁ〜！」ってなって。
RIKU：たまたま暑かっただけじゃない？
NINA：すごい疑われた（笑）。
番組では他にも、今年の夏フェス出演を振り返る場面もありました。
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
番組では他にも、今年の夏フェス出演を振り返る場面もありました。
（左から）RIKU・MAYUKA・NINA
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624