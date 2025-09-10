ロンドン午前は動意薄、ユーロ売りの動きは続かず＝ロンドン為替



ロンドン午前は動意薄となっている。ドル円は147.27-147.59までの狭いレンジで売買が交錯している。ユーロドルは序盤に売りが入る場面があった。ロシア・ドローンがポーランド領内に侵入し、これを撃墜したとの報道にユーロ売りの反応がみられた。ユーロドルは1.1718レベルを高値に一時1.1683レベルまで下押しされた。しかし、すぐに1.17付近へと買い戻されている。ポンドドルは1.3513-1.3545での上下動。いずれも前日ＮＹ終値を挟んで振幅するにとどまっている。昨日の米雇用者数の年次改定をにらんだドル売りと、その後のドル買戻しの動きに、市場は疲弊したようだ。このあとは米生産者物価指数（ＰＰＩ）発表が控えている。そして、あすには米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。



ドル円が方向性なく推移するなかで、クロス円も方向性は希薄。ユーロ円は172.40付近から172.75付近での揉み合い。ポンド円は東京朝方の199.21付近を安値に、ロンドン時間には199.71付近まで水準を上げている。ユーロ対ポンドではややユーロの上値が重くなっている。欧州株や米株先物・時間外取引は概ね堅調。ダウ先物にやや調整売りが入っている。



USD/JPY 147.43 EUR/USD 1.1700 EUR/JPY 172.51

