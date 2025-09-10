欧州株 全般にプラス圏推移も、ダウ先物は小安い
欧州株 全般にプラス圏推移も、ダウ先物は小安い
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 9262.73（+20.20 +0.22%）
独ＤＡＸ 23755.73（+37.28 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 7775.45（+26.06 +0.34%）
スイスＳＭＩ 12277.02（-4.07 -0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45683.00（-74.00 -0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6537.50（+15.75 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23917.75（+43.75 +0.18%）
