欧州株 全般にプラス圏推移も、ダウ先物は小安い
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100　 9262.73（+20.20　+0.22%）
独ＤＡＸ　　23755.73（+37.28　+0.16%）
仏ＣＡＣ40　 7775.45（+26.06　+0.34%）
スイスＳＭＩ　 12277.02（-4.07　-0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45683.00（-74.00　-0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6537.50（+15.75　+0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23917.75（+43.75　+0.18%）