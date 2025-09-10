お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が10日、毎日放送（大阪市北区で行われた同局ラジオの会見会見改編会見に登壇。来月から帯番組へと出世する「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」への意気込みを共演の同局・武川智美アナ（56）と語った。

現在水曜午後3時から放送の同番組は来月から時間も午前10時に移動し月〜金曜放送に、番組名も「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」になる。

あいはらは「東京ではラジオ文化が盛り上がってますけど、こういうチャンスを頂いて、関西も負けじと追いつけるように。ラジオ文化の“復権”というか再確認してもらえるような起爆剤になれば」と意気込んだ。

子どもの頃から「ラジオのヘビーリスナーだった」という、あいはらは「僕自身が耳の超えたリスナー。プロのリスナーの僕が作れば面白くなるんじゃないか、と。番組をやり始めた時から、こうなる日を想定していたし、帯をやる覚悟と準備が整った」と静かに闘志を燃やした。

相方の黒田有からの反応を問われると、苦笑いしながら「えらいもんでね。目と目で通じ合う。“頑張れ”“分かった”みたいな。長年連れ添った日本式の夫婦形態です」と話した。

前番組からコンビを組み、帯番組になってからは月、木曜のアシスタントとなる武川アナも「こんなにすごい芸人さんいるんだな、と。私が尊敬する初めての？芸人さん」と絶大の信頼を置く。最後は2人で“ハートマーク”を作るほどだった。