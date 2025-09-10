秋雨前線の影響で長崎と熊本では、10日朝、線状降水帯が発生し猛烈な雨となりました。関東でも夕方、群馬県で1時間に100ミリを超える雨が降るなど、天気の急変に注意が必要です。

新潟県では、各地で激しい雨が。上越市では…

撮影者

「なにも見えない…」

激しい雨とともに雷が鳴り響いていました。さらに、突然、雹が降り始めたのです。粒も大きく、中にはビー玉ほどの大きさのものもありました。

きょうは長崎県と熊本県で「線状降水帯」が発生。各地で冠水などの被害が出ています。

熊本県でも朝からどしゃ降り。苓北町の雨量計では午前6時までの1時間に122ミリの猛烈の雨を観測しました。

広島県のJR西条駅では雷雨の影響で、一時停電に。呉市では道路が冠水し、歩道には道路から水が流れ込み、大きな水たまりができていました。

記者

「正午すぎの米子市です。さきほどから、また雨足が強くなってきました。車道や歩道に水たまりができています」

鳥取県米子市。きのうから大気の不安定な状態が続いています。

岡山県でも…

記者

「岡山市街では突然な雨にみまわれ、道路に大きな水たまりができています」

雨宿りをしている人も雷にびっくり。秋雨前線の影響で、中国地方などで非常に激しい雨となりました。

東京など関東地方でも…

記者

「30分ほど前から大粒の雨が降り始めました。車の水しぶきもすごい量ですね」

午後5時、群馬県に記録的短時間大雨情報が発表されました。1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、大雨による浸水や土砂災害などに注意が必要です。