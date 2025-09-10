ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36））が、10日までに更新されたYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions」にゲスト出演。「もし1日入れ替わるならどの選手と入れ替わる？」という質問で日本人トップ選手の名前を挙げた。

今回の動画では番組のMCを務めるクリス・ローズ氏がさまざまな選手に「もし1日だけ入れ替われるならどの選手と入れ替わる？」と質問を投げた。

この質問にロハスは「よく出る答えだろうけど翔平かな」とチームメートである大谷翔平投手の名前を挙げた。

「翔平とはここ2年チームメートだけど、フィールドの外で彼として過ごす人生ってどんな感じなんだろうと想像するんだ」と説明した。

さらに「家ではリラックスして過ごすタイプだし、家族や犬の世話をしてるのも知ってるけど、大谷翔平として街に出たり、ロデオドライブを歩いたり、数日だけ彼になってみたいんだ。どんな気分なのか知りたいよ」とスーパースターの日常を味わってみたいと明かした。

MCのローズ氏は「30秒ぐらいで“もういいや”ってなるかもしれないけどね」とツッコミを入れると、ロハスは「1日はやってみたいかな。翌日に自分に戻れると分かってるなら、絶対に翔平を1日やってみたいよ」と揺るがなかった。