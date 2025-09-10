【エルサレム＝船越翔】イスラエル軍がカタールの首都ドーハでイスラム主義組織ハマス幹部を標的として行った軍事作戦を巡り、ハマスは９日、構成員５人が死亡したと明らかにした。

カタール内務省によると、治安部隊員１人も死亡した。パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉を仲介してきたカタールは猛反発しており、交渉の先行きはますます見通せなくなった。

ハマスは９日の声明で、トランプ米政権が示した停戦案を協議中に攻撃を受け、ハリール・ハヤア交渉団長の息子ら５人が殺害されたと説明した。ただ、ハヤア氏らは殺害を免れたとし、「暗殺は失敗した」と主張した。その上で、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相について「交渉団を狙ったこと自体が、合意に達する意思のなさの表れだ」と強く批判した。

これに関連して、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、１０機以上のイスラエル戦闘機がカタールの領空外から、標的に向けて１０発以上の長距離ミサイルを撃ち込んだと報じた。

ネタニヤフ氏は９日夜の演説で、今回の軍事作戦について、前日８日にエルサレム北部で起きたパレスチナ人による銃乱射事件を受けて行ったとし、正当性を主張した。ハマスの軍事部門は９日、銃乱射事件に関して犯行声明を出していた。ネタニヤフ氏はまた、ハマスへの圧力強化によって「ガザでの戦争終結への扉が開かれる」とも述べた。

一方、米国のトランプ大統領は９日、ＳＮＳを通じて声明を発表した。攻撃はネタニヤフ氏が決断したと指摘し、「私の決定ではない」と強調した。「主権国家であり、米国の緊密な同盟国であるカタールの国内を一方的に爆撃することは、イスラエルや米国の目標の達成に貢献しない」と不満もあらわにした。