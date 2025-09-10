【KEYUCA】最大60％オフのファッションセールでお得に秋支度はじめよ！毎日のコーデに重宝する注目ウェア4選。

2025年9月10日現在、ライフスタイルショップ「KEYUCA」では最大60％オフの「ファッションセール」を開催中です。

お得に秋支度をするなら、今が絶好のチャンス。まもなくやって来る秋の毎日コーデに活躍する、編集部注目の洋服をピックアップして紹介します。

手持ちの洋服をアップグレード♡

【30％オフ】

配色プリーツカットソートップス

袖口がバイカラーデザインのトップスは、手元に華やかなアクセントを与えてアクセサリーいらず。ボディラインを拾いすぎない適度なフィット感とシワになりにくい伸縮性も◎。

価格は4389円→3072円。

【40％オフ】

タフニットＶネックカーディガン

洗濯機＆タンブル乾燥機OKでお手入れが簡単なカーディガンは、毛玉になりにくい点も魅力です。ラフなシルエットと柔らかさと弾力のある素材で、快適な着心地を実現。

価格は6039円→3623円。

【50％オフ】

2WAYコンビニットトップス

一枚でこなれ感が出るレイヤード風デザインのトップスは、ズボラさんにオススメ。前後着用が可能なので、手持ちのボトムスやシーンに合わせて2通りの着方を楽しめます。

価格は6039円→3020円。

【60％オフ】

フィブリルサテンシャツワンピース|レディース

インナーパンツなどと合わせたレイヤードスタイルや羽織としても使えるシャツワンピは、コーデの幅が広がる万能アイテム。光沢のある高級感や体型カバーまで叶えてくれます。

価格は8789円→3516円。

トップス、アウター、ワンピースを中心に、この他にもお得な秋服がたっぷり。欲しい機能が詰まった運命の一着と出会えるかも。

完売商品も増えているので、気になる人は早めにチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

