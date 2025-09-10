クリエイティブガールグループ Ettone（エトネ）が、O21より1stシングル『U+U』を本日9月10日にリリース。また、20時には表題曲「U+U」のMVも公開となった。

（関連：【画像】Ettone、SIRUP作詞のデビューシングル表題曲「U＋U」MV公開）

本作は、Ettoneの掲げる音楽ジャンルである“LOOSE POPS”が存分に表現された「U+U」「サイレント・ディスコ」「Roses」の計3曲を収録。封筒仕様の完全生産限定盤／通常盤の2形態にてリリースされている。

表題曲「U+U」は、目の前の“君”だけでなく“過去の自分”と“未来の自分”へ贈るメッセージソング。後悔を抱えた昨日も、まだ見ぬ明日も、今の私がつないで救い合える、聴く人それぞれの“君”に届くようにという願いがタイトルに込められており、メンバーそれぞれのリアルな過去の経験から歌詞とコレオグラフィが制作された。ハーモニーは日本の合唱曲から着想し、作詞はSIRUPが担当。レオグラフィ制作にはメンバーのmiranoも参加している。

公開されたMVは、Ettoneが掲げる“自分らしくありたい、に寄り添う音楽ジャンル LOOSE POPS”が存分に表現された作品に。等身大でありのままの姿を映像にするために、あえてダンスシーンやリップシーンをほとんど入れず、「誰の日常にでもありえるシーンにそっと目を向けて、作品を観る人にとっての”身近にある幸せ”を感じ取るきっかけにもなれたら」という願いが込められている。また、人生初のMV撮影に挑むメンバーもおり、リラックスしながらも緊張感と初々しさが入り混じった空気感の中で撮影された映像となっている。

■Ettone メンバーコメント

本日、私たちのデビューシングル表題曲「U+U」のミュージックビデオが公開されました！Ettoneにとって初めてのMVに相応しく、とても優しく、儚く、美しい映像体験をお届けできるMVになっていると思います。チーム一同で、とことんこだわって作り上げました。きっときっと観てくださった方の青春の思い出が、美しく思い出せるきっかけになるはずです。綺麗なロケーションとメンバーの演技シーンが注目ポイントです！是非是非ご覧ください！このような形でデビューを迎えられたこと、心から光栄に、幸せに思います。そばにある小さな幸せに気づける作品達をメンバー全員で、音楽に乗せてストイックに届け続けます！よろしくお願いいたします！

Ettone

（文＝リアルサウンド編集部）