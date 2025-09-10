■『旅するSnow Man』の動画

【動画・写真】深澤辰哉と佐久間大介の男気じゃんけんなど『旅するSnow Man』ツーショット①～④

ディズニープラス公式SNSにて、Snow Man深澤辰哉と佐久間大介の動画が公開された。

Snow Manはディズニープラスで独占配信中の『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』に出演。

同番組はメンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け、北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断する。

今回公開されたのは、9月7日から配信されている深澤と佐久間が高知を巡る旅の動画。深澤がカフェのレジ前で「大2個ください」と注文すると、佐久間は「ごちそうさまです！」と頭を下げる。しかし深澤が「違うよ、じゃんけんだよ」と勝負を挑み、ふたりは男気じゃんけんを始める。

果たして勝ったのは…！？結果は動画で確認しよう。

ファンからは「素で楽しんでそうで癒される」「仲良くてほっこり」「わかり合ってるふたりって感じ」などの声があがっている。