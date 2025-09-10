「言ったらなんなの？」不審者に追いかけられたことすら隠す中2の娘／娘がスマホで知らない男とやりとりしてました（10）
スマホを手にしたことで変わっていく子どもの世界と、大人の知らないネットの闇。
中学2年生のひかりは、念願のスマホを親から与えられて大喜び。その発端は、ひかりが塾の帰り道に、変質者に遭遇したからというものでした。ひかりの母親はスマホの使いすぎに釘をさしつつ、これで娘との連絡も密にとれる、とひと安心。
しかし母親の予想に反し、ひかりは学校外の友人たちとも連絡先を次々と交換し、写真投稿アプリも開始。学校の友人グループのトラブルもあり、SNS上だけの関係「ネッ友」たちとの交流に、没頭していくのです。ひかりが塾で再会した保育園時代の友人「なつ」と「その」もまた、日常の生きづらさから逃れようと、スマホの中に自分の居場所を求めていました。
少女たちに迫る「グルーミング」の恐怖を描くエピソードをお送りします。
※本記事はきむらかずよ著の書籍『娘がスマホで知らない男とやりとりしてました』から一部抜粋・編集しました。
■登場人物
■何も聞いてない
著＝きむらかずよ／『娘がスマホで知らない男とやりとりしてました』