JUJU、月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』主題歌「小さな歌」MV公開

JUJUの新曲で、現在放送中のフジテレビ系月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』主題歌「小さな歌」が9月10日にリリースされ、併せてMVも公開となった。

■JUJU「小さな歌」は感動的なミディアムバラード

「小さな歌」は、Mr.ChildrenやMy Little Lover、レミオロメン、back numberを手掛けてきた音楽プロデューサー小林武史がプロデュースを担当。曲の進行とともに、温かくもドラマティックに展開していく小林武史サウンドに、JUJUのボーカルが優しく寄り添う、感動的なミディアムバラードだ。

カップリングには、オフコースの名曲「Yes-No」と、先日JUJUが出演した『SUMMER SONIC 2025』でもパフォーマンスされ話題を呼んだ、90年代のクラブヒット曲のカバー「Gypsy Woman（She’s Homeless）」も収録されている。

ドラマ『明日はもっと、いい日になる』では、登場人物たちが抱えていた問題を乗り越え、親と子がそれぞれの想いを胸にあらたな道へと踏み出す感動的なクライマックスで「小さな歌」が流れる。JUJUが歌う “ごめんねよりも ただありがとうって 悲しみより 小さな歌を歌うよ” というフレーズは、ドラマの物語をそっと浄化するように、優しく寄り添う。そんな『明日はもっと、いい日になる』は、9月15日に最終回を迎える。

■ある夫婦の何気ない日常を描いたMV

9月10日に公開された「小さな歌」MVは、“誰かの優しさへの気付き”、そしてその気づきによって生まれる“静かな変化”がテーマになっている。若い夫婦が暮らす何気ない日常の中にある優しさや愛を、中村佳代監督が丁寧に描いた。自分の日常や、当たり前のようにそばにいてくれる人たちを思い浮かべながら、ぜひこのMVを楽しもう。

