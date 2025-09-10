「正直、チームとして崩れちゃった」日本代表の主力MFはアメリカ戦完敗をどう受け止めたのか「すごくもったいない」【現地発】
日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。親善試合を戦い、０−２で完敗を喫した。
０−０で引き分けた６日のメキシコ戦でベストメンバーを送り出した日本は、先発11人を総入れ替えしてこの一戦に臨んだなか、30分に先制点を献上。後半も、62分に鎌田大地、三笘薫、南野拓実という主力MFトリオを投入した直後に２点目を奪われ、その後もピンチの連続だった。
途中出場の鎌田は「自分たちが入ってからだいぶ押し込めそうな雰囲気があった中で、本当に何もないところからイージーな失点をしてしまったというのは、すごくもったいなかったと思う」と試合を振り返った。
「自分たちが攻めないといけない中で、攻めている時のリスク管理の部分だったりが崩れていって、すごくオープンな試合になってしまったので、なかなか難しかったですね」
代表経験の少ない選手たちが先発したなか、前半のパフォーマンスを鎌田はどう見たのか。
「今日の試合は、正直、１点目を取られてからは、チームとして崩れちゃった感じはある。前半を見ている分には、全然戦えてたと思いましたし、やりたいことができてたと思うんですけど、１失点をしてから、崩れちゃった感じがあります。本当にすごくもったいない試合をしたなという感じですね」
先制点が明暗を分けた――。鎌田はそう考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
