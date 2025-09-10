■タイにちなんだポーズも披露

Snow Man公式TikTokにて、阿部亮平・向井康二・深澤辰哉の「サワッディーカリスマックス」動画が公開された。

【動画】阿部亮平・向井康二・深澤辰哉がゆるデニムにTシャツ姿でカリスマックス！／様々なロケーションで踊るメンバー①～③

3人はゆるデニムにTシャツルックで登場。“Bangkok（バンコク）”とかかれたカラフルな壁の前で「カリスマックス」ダンスを踊っている。

踊り切ると向井は勢いよくカメラに向かって両手を合わせながら駆け抜け、残った阿部と深澤も両手を合わせ、挨拶するように同時に頭を下げる。

「サワッディーカリスマックス」と男性のタイでの挨拶“サワディカップ”と“カリスマックス”が掛け合わされた言葉も添えられており、タイにちなんだポーズが取り入れられた動画となっている。

ファンからは「3人ともスタイル良すぎ」「軽々と踊ってて好き」「あべふか同時にお辞儀するのかわいい」などの声があがっている。

なお、他メンバーの公園や夜景前など様々なロケーションで撮影した「カリスマックス」動画も公開中だ。