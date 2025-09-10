GIF:中川真知子

現代人の生活に欠かせない家電といえば、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、照明器具、あとはスマホです。

炊飯器、掃除機、電子レンジあたりも揃えたくなりますが、実はなくてもどうにかなります。でも、こういった「なくても生活できるけれどあったら便利」な家電が、QOLを上げてくれるんだと思います。

そして、そういった家電が得意なメーカーといえばLG。で、ホームクリーニング家電「The All New LG Styler」の新モデルがいい感じなんですよ…。

ホームクリーニングが捗る「Styler」

Photo:中川真知子

洗いづらい衣類や小物についたニオイやシワ、花粉、菌などを洗い立てのように整えてくれる衣類ケア家電「The All New LG Styler」。2017年に日本デビューしていらい、スペースに余裕があるファッショニスタたちから支持されてきました。

Photo:中川真知子 かなりピッカピカ。姿見としての効果は抜群です

何度かアップデートを重ね、2024年には、鏡面仕上げのフロントカバーが姿見にもなるハイエンドモデルをローンチ。

ただ、廉価版を求める声も多かったようで、今年、価格を抑えたモデル「SC5MNR4G」が登場しました。

Photo:中川真知子 向かって左が新モデル、右が旧モデル

ハイエンドモデルとの大きな違いは、ハンドスチーマーが非搭載であることと、操作パネルがシンプルになったこと。また、外観をマットな質感にして、指紋がつきづらく、置く場所を選ばないデザインにしたことです。

Photo:中川真知子

マットなダークグリーンがとってもオシャレです。

スチームとハンガーのツイストで衣類をお手入れ

「The All New LG Styler」の仕組みは、ツイストスイングするハンガーが衣類についた花粉やホコリを落とし、さらにスチームが菌やニオイのもとなどを99％低減する、というもの。

焼肉やタバコといった頑固なニオイもスッキリさせてくれるんですって。効き目はどれほどなのか、試してみたいなぁ…。

Photo:中川真知子

「SC5MNR4G」は、最大5着とズボン1着、さらに帽子などの小物を一度にケアできます。

Photo:中川真知子 ズボンは扉の内側にセットします

コースに合わせてスチームの量を調整できるので、制服やスーツ、シルクやカシミヤといったデリケートな素材にも対応可能。シワもある程度は伸ばしてくれるので、衣類をそのままでもサラッと着ることができるようなベターな状態にしてくれるみたい。

Photo:中川真知子

ちなみに、スチームが出るところに香りをつけたシートを入れるポケットもあります。

従来のモデルより稼働音が小さくなり、稼働時間も短縮しました。最短23分なので、忙しい朝や急な外出にも対応できそう。

Photo:中川真知子

タンクに給水するタイプなので、水道を確保する必要がありません。600×1965×620mmのスペースと電源さえ近くにあればどこにでも置けます。

お値段は32万8900円（税込）。高いような気もしますが、iPhoneの上位モデルやカメラレンズとそこまで変わらない価格です。それに「The All New LG Styler」があれば、頻繁にドライクリーニングに出す手間がなくなるし、おしゃれ着のお手入れもめちゃくちゃ楽になります。

例えば、スーツや学生服のような毎日の洗濯が難しい衣類を毎日着る人が2人いるご家庭なら、積極的に購入を考えた方がいいかも、レベルで便利だし、価格に見合う効果が得られそうだと感じました。

発売日は2025年11月ですが、9月11日12時からMakuakeにて先行予約販売も行われます。先着5名のみ34%オフの21万7000円で手に入れられるらしいので、絶対に手に入れたい方はチェックして置くといいかもしれません。

ちなみに、実物を見た私は、置く場所があれば普通に買いたいと思いました。置く場所があれば、ですけれど。いいなぁ、ほしいなぁ。でも、そもそも考えてみれば、今はそんなにこれを必要とする服を着ないんだよなぁ。