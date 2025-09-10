米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）がデスバレーで実験した空気中から飲み水を取り出す装置/MIT

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の砂漠地帯にあるデスバレーは地球上で最も暑く、乾いた場所のひとつ。ここで最近、空気中から飲み水を取り出す装置の実験が行われた。

米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）の趙選賀教授らが開発した装置は、水を吸収する高分子材料「ハイドロゲル」に無機塩を混ぜ、折り紙のようにたたんでガラスの中に詰めた窓サイズのパネル。「プチプチ」と呼ばれる緩衝材を黒くしたような外見だ。

ハイドロゲルは空気中の水蒸気を直接吸収して膨らみ、水分が蒸発すると再びしぼむ。水分はガラス面に結露して管を流れ落ち、飲料水となって回収される。必要なのは太陽からの熱だけで、電力は一切いらない。

乾ききった空気から取り出される水の量は１日にコップ３分の２杯分ほどと、決して多くない。だが趙氏らのチームは、乾燥した砂漠で一世帯分の飲み水を供給するとの最終目標を掲げている。

水不足は世界的な大問題だ。気候変動で干ばつが長期化、深刻化し、安全な飲み水を確保できない人は２０億人を超えている。世界で貯水池が縮小し、井戸が干上がり、雨期が不安定になっていくなかで、空気中の水分に解決策を求める動きがある。

空気から水を取り出すこと自体が目新しい試みというわけではない。海や山からの霧を植物や容器、網などで捕らえる手法は、数百年前から用いられてきた。

近年は湿った空気を結露させる装置も開発されているが、これには湿度の高い環境が必要だ。

趙氏のような研究者らは、乾燥した気候でも使える技術の開発に取り組んできた。靴箱や新品のバッグに入っているような乾燥剤が利用される。

乾燥剤には固形、液体などの種類があるが、最新の材料として注目されているハイドロゲルはスポンジ状の構造を持つ。

米アリゾナ州立大学のポール・ウェスタホフ教授によると、非常に乾燥した環境でも空気中の水分を吸収し、体積が約１０倍にも膨らむ。

ＭＩＴのイブリン・ワン教授によると、ハイドロゲルはおむつに使われるのと同じ安価な材料で、吸収した水分を放出させるのに大きなエネルギーが必要ないという利点もある。

ハイドロゲルの研究は最近、爆発的に増えている。北極と南極を除けば世界で最も乾燥した地域とされる南米チリのアタカマ砂漠でも、ハイドロゲルと無機塩を混ぜた水分収集装置の実験が行われた。先月発表された結果によると、１日に１平方メートル当たり約３８０ミリリットルの飲料水が得られた。

米ネバダ州ラスベガスでの研究では、カエルやエアープランツ（着生植物）からヒントを得た新素材のハイドロゲル膜を使い、１日に約３．６リットルの飲料水を生成できると報告された。

一方で、この方法につきまとう「コスト」「収集量」という大問題を克服するのは極めて難しいと考える専門家もいる。

英国を本拠とする水市場の調査会社「グローバル・ウォーター・インテリジェンス」のオーナー、クリストファー・ガッソン氏はＣＮＮに、「少量の水しか生成できないという事実は相変わらずだ」「いずれにせよニッチな分野にとどまるだろう」と語った。

コストが高いという点には、ほぼ全員が同意している。水道水を飲むのに比べて約１０倍の費用がかかり、海水の淡水化と比べても高コストだ。

ただしボトル入りの飲料水を買うよりは安い。米ミシガン州フリント市で発覚した水道水の鉛汚染、バングラデシュの地下水ヒ素汚染のように、水道水の安全性が問われる状況では活用できるとの指摘もある。

これに対してウェスタホフ氏は、空気中から集めた水は飲料水としてより、まず産業用に利用するべきだと主張する。

半導体や電池、医薬品の製造に使われる「超純水」や、炭酸飲料などのベースになる「純水」としての使用が考えられるという。

ハリケーン被災地の住民や、軍兵士らが装置を使う場面も想定される。ただし、人里離れた場所の部隊に必要な水を供給しようと大量の装置を運搬するのは、現実的でないかもしれない。

ウェスタホフ氏は、今後技術がさらに進みコストも下がれば、一部の商業利用は急増するだろうとしたうえで、軌道に乗るまでにはあと１０年はかかるとの見通しを示した。

すでに各地でさまざまな取り組みが進んでいる。

イスラエルの新興企業、Ｈ２ＯＬＬのジョアブ・キルシュ最高経営責任者（ＣＥＯ）によれば、同社は南部のネゲブ砂漠にあるアラブ系遊牧民（ベドウィン）の学校で、１日に７５０リットル以上の水ができる試作システムを稼働している。この技術は米南西部やメキシコ、インドなどの乾燥した内陸部に最適だという。

米デラウェア州の環境テクノロジー企業、エアジュールは産業廃熱を利用して、１日約３０００リットルの「純粋な蒸留水」を生成している。

世界の市場は２０億ドル（約２９００億円）以上の規模とされる。

しかしガッソン氏は、空気中からの水分収集は気晴らしにすぎないとの考えだ。人気が集まっているのは人々が「特効薬になる」ことを期待しているからだと指摘し、「私たちは自然からもっと何かを取り出そうと躍起になるべきではない。自然からすでに受け取っている水をどうやってもっと活用するか、その方法を考えるべきだ」と話している。