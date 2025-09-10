飼い主さんが帰宅すると、猫ちゃんが面白すぎる格好でくつろいでいた姿が話題になっています。「酒飲んで帰ってきてるやろw」「こんなとこ見たら疲れ一瞬で吹き飛ぶ」「かわいすぎるー！」などのコメントが寄せられ、6.8万回再生を突破しているようです。

【動画：帰宅したら、玄関で猫が……あまりにもおっさんすぎる格好で『くつろいでいる光景』に爆笑】

玄関に「おっさん猫」が…

TikTokアカウント「猫のおいどん」に投稿されたのは、飼い主さんが帰宅した際の猫ちゃんの意外な姿です。ある日、飼い主さんが帰宅すると、玄関にふわふわの塊が…。

近寄ってみると、なんと仰向けに寝転がっている猫ちゃんだったそう！飼い主さんが近寄ると猫ちゃんは驚いたような顔でこちらを見てきたのだとか。リラックスしすぎなところを、うっかり飼い主さんに見られてしまった猫のおいどんくんでした。

丸くてもちもちなおいどんくん

TikTokアカウント内では「中身が多分おっさんの猫」と紹介されているおいどんくん。真ん丸で可愛い姿と、たまに見せてくれる「おっさん」のような仕草のギャップが魅力的な猫ちゃんなのだとか。

思わず撫でたくなるようなおいどんくんの姿が多数投稿されており、おいどんくんの可愛さに夢中になる人が続出しているようです。

人懐こい性格

そんなおいどんくんは、人懐こい性格のようでたまに来る飼い主さんの友達にもすぐに心を許してしまうんだそう。他の投稿では、たまに来る友達の足を枕にして寝ているおいどんくんの姿が投稿されています。

おいどんくんが気持ちよさそうに熟睡しているので、飼い主さんの友達はしばらく動けなかったのだとか。愛嬌たっぷりの姿と人懐こい性格が可愛いおいどんくんでした。

最初にご紹介した投稿は6.8万回以上再生され「酒飲んで帰ってきてるやろw」「こんなとこ見たら疲れ一瞬で吹き飛ぶ」「かわいすぎるー！」等のコメントが寄せられ、玄関に転がっているおいどんくんの姿に思わず笑ってしまった人が続出したようでした。

TikTokアカウント「猫のおいどん」では、おいどんくんの日常が投稿されています。たまに見せてくれる「おっさん」な一面も面白くて可愛いと話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫のおいどん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。