自由気ままな猫ですが、ときには心配性な一面をのぞかせることもあります。今回ご紹介するのは、お風呂タイムにとある猫ちゃんが見せた行動。まるで「お風呂に入るのは、やめなさい」と言わんばかりの必死の表情に、思わず笑ってしまいます。

投稿はThreadsにて、47万回以上表示。いいね数は３万件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「脳内再生された声が可愛すぎる…」「必死に守ろうとしてくれてるのね」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：お風呂に入っていると、猫がやって来て…想像以上に『全力で注意してくる光景』】

お風呂場に駆けつける猫

今回、Threadsに投稿したのは「キットちゃん」さん。登場したのは、猫のキットちゃんです。

飼い主さんがお風呂に浸かっていると、キットちゃんが浴室に乱入。そのまま、飼い主さんの方に近寄り真剣な表情で何かを訴えていたそうです。まるで「危ないから水なんかに浸かるな！」「そこは危ない場所だよ」みたいなことを全力で注意しているかのよう。

まさに飼い主さんのことを大切に思っている気持ちの表れ。自分が水に濡れるリスクを負ってでも、お風呂場に駆けつけてくれたようです。これには飼い主さんも「叱ってくれてありがとう」と感じたそうです。なんとも微笑ましいですね。

心配性なキットちゃんにSNS民もほっこり

お風呂に入っている飼い主さんを心配して注意していたキットちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛いねえかしこいねえ」「猫ちゃんの必死さが伝わる。すごくすごく癒されました」「健気でかわいすぎる」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、心優しいキットちゃんの行動に心癒されたようですね。

Threadsアカウント「キットちゃん」では、猫のキットちゃん、カブちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちが幸せそうに暮らしている様子は見ていて心癒されます。

