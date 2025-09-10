秋の味覚キターーーッッ！！【ミスド】ポップなパケも可愛い♡「新作さつまいもド」

まだまだ暑さが残りますが、暦の上ではすっかり秋。カフェやコンビニには、秋の味覚を使ったスイーツが続々と登場しています。そして、新作が出るたびに話題をさらう【ミスタードーナツ】でも、待望の秋キャンペーンがスタート！ テーマはずばり「秋のいもくり推しド合戦」。今回は、その中から注目の「さつまいもド」3商品を詳しくご紹介します。

華やかビジュにテンションも爆上がり！

レトロ可愛いパケも闘いを後押し！？「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、さつまいもをイメージした食感の生地にスイートポテトフィリングをトッピングした一品です。ゴージャス感たっぷりなので、自分へのご褒美や差し入れにおすすめです。

＜テイクアウト\205（税込） / イートン\209（税込）＞

しっかり“いも”感で満足度◎

「見た目以上にお芋でびっくり！！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが驚いたのは「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」。生地を濃密いもソースでコーティングした一見シンプルなドーナツですが、【ミスド】がこだわった「しっとり & ねっとり食感」をダイレクトに感じられそう。

＜テイクアウト\183（税込） / イートン\187（税込）＞

病みつき必至のカリカリ感！

まるで羽根つき餃子を彷彿とさせる仕上がりの「さつまいもド 香ばしブリュレ」。レポーターHaruさんは食感について「カリカリ」とコメントし、「味も食感も大優勝ーッ！」と大絶賛しています。

＜テイクアウト\205（税込） / イートン\209（税込）＞

バトル相手も見逃し厳禁！ 可愛いフォルムの「くりド」

「さつまいもド」と相対する「くりド」は2商品。写真左がグレーズをまとった生地の中にマロンホイップを合わせた「くりド マロンホイップ & ハニー」。右が、生地の中にホイップクリーム、まわりをマロン風味チョコでコーティングした「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」です。

＜テイクアウト\237（税込） / イートン\242（税込）＞

推しを決めるのは食べてから！ 今日のおやつは【ミスド】にしませんか？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N