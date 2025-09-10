空っぽのリグレー・フィールドでとった行動とは

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は6日（日本時間7日）、敵地ブレーブス戦に「3番・DH」で先発出場し、5試合連続安打を放ち、4打数1安打で6-1の勝利に貢献した。それでも9月の月間打率は.188。本塁打も8月6日（同7日）のレッズ戦以来放っていない。そんな中、数日前のスタジアムで目撃された“陰の努力”に称賛が寄せられた。

6日（同7日）の本拠地ナショナルズ戦後だった。空っぽのリグレー・フィールドの打席に立ち、素振りを繰り返す鈴木。マウンドにはシートがかけられ、投手もコーチもいない。たった1人で黙々とバットをスイングしていた。

米イリノイ州地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」のゾーイ・グロスマン記者が実際の映像を公開。文面に「セイヤ・スズキが誰もいないリグレー・フィールドで、たった一人でスイング練習をしている」と記した投稿には、米ファンから「この男が大好きだ」「彼には本当に不調を脱してほしいよ……」「彼は復調するぞ！ 文句を言う奴は消え失せろ！」と称賛が寄せられていた。

鈴木は今季ここまで打率.243、27本塁打、90打点をマーク。チームはナ・リーグ中地区2位につけている。



（THE ANSWER編集部）