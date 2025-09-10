ドラマ「ブレイキング・バッド」などで知られる俳優レイモンド・クルス容疑者が、ホースで人に水をかけたとして逮捕された。同人気ドラマでマフィアのトゥコ・サラマンカ役を演じたレイモンド容疑者は８日、軽度の暴行罪の疑いで拘留されたという。



【写真】グーパンチでポーズ！

ＴＭＺによれば、レイモンド容疑者がロサンゼルスのシルバー・レイク地区にある自宅外で洗車していた際、近くにいた女性にその場から離れるように伝えたが、女性が動かなかったため、わざと水をかけたとされている。



担当エージェントによると、レイモンドが洗車していた際、３人の女性が乗ったミニバンがレイモンド容疑者の車のバンパーから「１．３ｃｍ」も離れていないところに駐車してきたため、「濡れてしまう」としてレイモンドは車を動かすように女性たちに伝えたという。そして、洗車に戻ったものの、その女性たちがレイモンド容疑者の動画を撮り始めたため、洗車を続けながらもやめるように言っていたところ、水が女性たちの車にかかり、そのうちの１人が警察に通報したと説明している。



それを受け、前科もなく、ドラマ「クローザー」や「Ｍａｊｏｒ Ｃｒｉｍｅｓ ～重大犯罪課」では警察役を演じたことで知られ、その地区に住むレイモンド容疑者が、手錠をかけられ、拘留されたということには驚きを隠せないものの、拘留中の地元警察の対応には感謝していると続けた。



（よろず～ニュース編集部）