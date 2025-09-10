双子を妊娠中の中川翔子、大きなお腹で体調報告「健診無事順調でまだ自宅でがんばれそう、、！」 ファンも応援「無理せずにゆっくりね」
タレントの中川翔子が、10日までにエックスを更新。写真とともに近況を報告すると、ファンから応援の声が集まった。
【写真】双子妊娠中の中川翔子のお腹
双子を妊娠中であることを公表している中川は「双子お腹観察日記」とし、近影を投稿。出産予定日も間近に迫る彼女のお腹はとても大きくなっており「健診無事順調でまだ自宅でがんばれそう、、！良かった 双子たちすでに親孝行だね もう少しだ、安静頑張ります」と体調についても明かした。
この投稿には、中川の体調を気遣うファンから「無理せずにゆっくりね」「双子ちゃんのお腹は大きいいですね」「子育て双子ちゃん大変だけど幸せも２倍かな」「ご無理なさらず！楽しみにしてます」などの声が上がっている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」エックス（＠shoko55mmts）
【写真】双子妊娠中の中川翔子のお腹
双子を妊娠中であることを公表している中川は「双子お腹観察日記」とし、近影を投稿。出産予定日も間近に迫る彼女のお腹はとても大きくなっており「健診無事順調でまだ自宅でがんばれそう、、！良かった 双子たちすでに親孝行だね もう少しだ、安静頑張ります」と体調についても明かした。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」エックス（＠shoko55mmts）