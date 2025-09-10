洋梨のフレッシュな甘さ！ブルボン「シルベーヌ洋梨のタルト風味」
ブルボンは、「シルベーヌ」に、洋梨の味わいが楽しめる「シルベーヌ洋梨のタルト風味」を2025年9月9日(火)から販売中。
ブルボン「シルベーヌ洋梨のタルト風味」
内容量 ：6個
発売日 ：2025年9月9日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：6カ月
ブルボンは、「シルベーヌ」に、洋梨の味わいが楽しめる「シルベーヌ洋梨のタルト風味」を2025年9月9日(火)から販売中です。
「シルベーヌ洋梨のタルト風味」は、バター香るふんわりとしたケーキでさわやかな洋梨ソースとなめらかなカスタードクリームをサンドしました。
さらに表面をホワイトクリームでコーティングし、ミルキーな味わいをプラスすることでタルトの様な味わいをイメージしました。
洋梨のフレッシュな甘さにカスタードのまろやかなおいしさ、そしてホワイトクリームのミルキーな味わいが一体となったシルベーヌです。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 洋梨のフレッシュな甘さ！ブルボン「シルベーヌ洋梨のタルト風味」 appeared first on Dtimes.