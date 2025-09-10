韓国の「ＳＭエンターテインメント」によるヒット曲とクラシックを融合させたフルオーケストラコンサート「ＳＭ ＣＬＡＳＳＩＣＳ ＬＩＶＥ」が、１５日に東京・東京国際フォーラムで日本初開催される。

日本での公演を熱望するＫ―ＰＯＰファンの声が多数が上がり、今回の開催が決まった。指揮は松村秀明氏、演奏は新日本フィルハーモニー交響楽団が担当。ゲストボーカリストとしてリョウク、モデレーターとしてイトゥク（いずれもＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ）の出演が予定されている。所属アーティストを代表し、ＢｏＡとａｅｓｐａが日本向けに応援メッセージを寄せた。

ＢｏＡは「ＳＭの創立３０周年を記念して開催された『ＳＭ Ｃｌａｓｓｉｃｓ』の公演が、日本でも開催されることになりました。たくさんの関心をお願いします。日本のファンの皆さん、楽しみにしていてください」。ａｅｓｐａは「みんなが待ちに待ったＳＭエンタテインメントのオーケストラ公演がやってきました。ａｅｓｐａの『Ｂｌａｃｋ Ｍａｍｂａ』を始め、ＳＭの代表曲をオーケストラ演奏でお届けします。楽しみにしていてください」とコメントした。