ギフトに最適な高級感漂うデザイン！nuts link(ナッツリンク)

加藤貿易は、2025年9月にオリジナルナッツギフト「nuts link(ナッツリンク)」をリニューアル発売します。

nuts link(ナッツリンク)

発売日 ： 2025年9月

内容量 ： 各20g／各1袋(4袋セット)、各2袋(8袋セット)、各3袋(12袋セット)

価格(税込)： 4袋入り 1,580円／8袋入り 2,375円／12袋入り 3,485円

販売サイト： モノプロ公式オンラインショップ

その他、9月中旬以降楽天市場店、Amazon店ほかでもリニューアル販売開始。

新しいパッケージは、ナッツをより良い状態でお届けできる仕様へと改良。

華やかで上質な見た目と確かな美味しさ、そして環境に配慮した素材選び。

ナッツリンクは、贈る方と受け取る方双方にやさしいギフトとして進化を遂げています。

■健康を願う贈り物としてのナッツリンク 〜敬老の日の特別なギフトに〜

2025年の敬老の日は9月15日。

2025年は「いつまでも元気でいてほしい」という想いを、美味しさと健康を兼ね備えた贈り物で届けてみませんか。

ナッツは「長寿食」としても注目されており、抗酸化作用を持つビタミンEや血流改善に役立つオメガ3脂肪酸、腸内環境を整える食物繊維などを豊富に含んでいます。

厚生労働省関連資料や国内栄養学の知見では、ナッツ類の摂取が生活習慣病の予防や認知機能の維持に寄与することが報告されています。

実際、ナッツを日常的に食べる人は心疾患リスクが約2割、死亡率が約3割低下するという研究結果もあり(日本生活習慣病予防協会, 2024年)、高齢者の健康維持に適した食品といえます。

さらに、コスモヘルスが2025年に実施したシニア意識調査によると、高齢者の約75％が健康に不安を抱えており、贈り物では「美味しい食品」が最も喜ばれる(47.5％)との結果が出ています。

この背景からも、栄養価が高く日常に取り入れやすいナッツは、敬老の日の贈り物としてふさわしい選択肢といえるでしょう。

ナッツリンクは、一袋ずつ個包装で食べきりやすく、糖分を控えたい方や甘いお菓子が苦手な方でも楽しめる多彩なフレーバーを展開しています。

健康を願う気持ちを、美味しさにのせて贈れる――それがナッツリンクの魅力です。

出典：厚生労働省「認知症と栄養」関連資料、日本生活習慣病予防協会ニュースリリース(2024年)、コスモヘルス「シニア意識調査」(2025年)

■商品紹介

●スイーツナッツギフト詰め合わせ(8袋入)

スイーツ4種

左上から時計回りにきなこくるみ、ラズベリーカシューナッツ、ハニーバターアーモンド、抹茶豆乳ミックスナッツ

＜新パッケージ(個包装)＞

スイーツ4種リニューアル後個包装

＜新パッケージ(外箱／12袋入り)＞

スイーツ外箱パッケージ

甘いもので癒されたい方におすすめ！スイーツ系フレーバーナッツを4種類詰め合わせたギフトセットです。

リッチな甘さと繊細な風味を楽しめるラインナップで、贈る人も受け取る人も笑顔になる一品です。

それぞれのフレーバーが、ペアリングに最適な飲み物とのマリアージュでさらなる特別感を演出します。

＜フレーバーの種類＞

抹茶豆乳ミックスナッツ

京都産の抹茶と豆乳パウダーを使用した和の味わい。

抹茶のほろ苦さと豆乳のやさしい甘さが絶妙に調和しています。

香り高い緑茶とのペアリングで、ホッとするひとときを楽しめます。

きなこくるみ

北海道産のきなこをふんだんにまぶし、香ばしさが口いっぱいに広がる一品。

くるみのナチュラルな甘さと食感がアクセントになっています。

温かいミルクと合わせることで、まろやかで優しい味わいに。

ラズベリーカシューナッツ

フリーズドライのラズベリーとカシューナッツが織りなす甘酸っぱい風味。

見た目の鮮やかさも楽しめる一品で、華やかな紅茶との相性が抜群です。

ハニーバターアーモンド

ハンガリー産のアカシアはちみつとバターのリッチな味わいが特徴。

カリッと香ばしいアーモンドがアクセントになっています。

コクのあるコーヒーと一緒にお召し上がりください。

●おつまみナッツギフト詰め合わせ(8袋入)

おつまみ4種

左上から時計回りにロレーヌ岩塩カシューナッツ、ガーリックペッパーアーモンド、燻製ピスタチオ、トマトバジルアーモンド

＜新パッケージ(個包装)＞

おつまみ4種リニューアル後個包装

＜新パッケージ(外箱／12袋入り)＞

おつまみ外箱パッケージ

4種類のおつまみ系フレーバーナッツを詰め合わせた贅沢なセットです。

トマトバジルやペッパー、燻製香など、スパイスの効いた大人の味わいが詰まったナッツは、それぞれ異なるお酒とのペアリングで新たな楽しみ方を提案します。

シャンパンや日本酒、ウイスキーなど、多彩なドリンクと合わせることで、特別な時間をさらに格上げするギフトとしても最適です。

パーティーシーンや大切な方への贈り物にぜひどうぞ。

＜フレーバーの種類＞

トマトバジルアーモンド

トマトのフレッシュな酸味とバジルの爽やかな香りが特徴の一品。

パルメザンチーズを隠し味に加え、風味豊かな仕上がりです。

泡立ちの良いシャンパンと一緒にどうぞ。

ガーリックペッパーアーモンド

ガーリックの香ばしさとブラックペッパーのピリッとした刺激が絶妙にマッチ。

ジンの爽やかさとトニックウォーターのほろ苦さを引き立てる、ジントニックに最適なフレーバーです。

燻製ピスタチオ

丁寧に燻製されたピスタチオの深い香りとコクが特徴。

豊かな余韻を残すウイスキーとのマリアージュで、大人の贅沢な時間を演出します。

ロレーヌ岩塩カシューナッツ

フランス・ロレーヌ地方の岩塩を使い、カシューナッツのまろやかな甘みを引き出したシンプルながら奥深い味わい。

繊細な日本酒との組み合わせで、素材の美味しさを存分に楽しめます。

